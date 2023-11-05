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«Нет ненависти и вражде»: сызранские полицейские и общественники провели для студентов урок политологии

5 ноября 2023 22:01
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Особое внимание в ходе встречи было уделено формированию надлежащего поведения в сети интернет.

Сызранские полицейские и представители Общественного совета в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» посетили урок политологии со студентами I и III курсов Сызранского филиала СамГТУ.

Это одно из первых мероприятий акции, направленной на профилактику экстремистских проявлений, развитию гражданской активности в духе патриотизма, нетерпимости к проявлениям ксенофобии организованно по инициативе представителя Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Александра Устинова.

Особое внимание в ходе встречи было уделено формированию надлежащего поведения в сети интернет.

– Молодежь сейчас много времени проводит в сети, – констатировал в начале урока отец Александр. – Многие из вас не задумываются над тем, к каким последствиям может привести «лайк» или «репост» запрещенного интернет – контента. Эта встреча с сотрудниками полиции даст возможность получить новые знания в вопросах безопасного поведения в социальных сетях, – резюмировал Александр Анатольевич.

Вместе с полицейскими студенты разобрали такие понятия, как «терроризм» и «экстремизм». Присутствующим разъяснили положения ряда статьей Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации по преступлениям и правонарушениям, связанным с этой незаконной деятельностью. Начальник одного из отделений отдела уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» майор полиции Александр Лифанов привел примеры из полицейской практики, связанных с такого рода проявлениями, выявленными на территории обслуживания, и предупредил о необходимости корректно высказываться на форумах, на личной странице в социальных сетях, что бы, не попасться на уловки вербовщиков. Майор полиции так же рассказал слушателям о самом процессе вербовки молодежи в деструктивные течения через сеть интернет, о том, как понять, что твой друг или знакомый уже подвергся «обработке» злоумышленников, и что нужно сделать, что бы вернуть его в законопослушное общество.

В завершении мероприятия гости Университета попросили студентов осознанно относиться к своим поступкам и действиям в сети интернет, призвали к уважительному отношению к людям и пожелали иметь надежных и преданных друзей и не только в виртуальном мире, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   freepik.com

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