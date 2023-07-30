Несколько пляжей Самарской области оказались опасными для купания.

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Региональный Роспотребнадзор обнаружил, что вода на них не соответствует установленным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отклонение было выявлено по микробиологическим показателям в период с 19 по 26 июля. Ведомство обязало предупредить отдыхающих об этом: установить черный шар или плакат с надписью «купание запрещено».

В список небезопасных попали следующие зоны летнего отдыха:

Спуск на улице Советской армии

Четвертая очередь набережной

Пляж в Красноглинском районе

Пляж на Барбошиной поляне

Пляж в районе санатория «Можайский»

Пляж в районе Фестивальной поляны

Пляж города Октябрьска

Пляж на озере Банное в селе Сергиевск

Пляж на озере Сакулино-2 в городе Новокуйбышевск

В целом сейчас муниципалитетами Самарской области подготовлено 30 официальных пляжей, сообщает Обоз.инфо. С учетом опубликованного Роспотребнадзором списка небезопасных, спокойно можно отдохнуть в следующих местах:

В Самаре:

Городской пляж 1 очереди набережной

Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара

Городской пляж 3 очереди набережной г. Самара

Пляж в Загородном парке

В Жигулевске:

Пляж ГБУЗ дополнительного образования детей ДООП Ц «Жигули»

В Новокуйбышевске:

В Новокуйбышевске: Городской пляж Сакулино-1

Пляж «Озеро Орлово»

Пляж ДЗСОЛ «ДРУЖБА» озеро Коровье в поселке Океан

В Сызрани:

Городской пляж №1

Городской пляж №2

Городской пляж №3

В Отрадном:

Городской пляж в районе ДОЛ «Остров детства»

В Шигонском районе:

Пляж базы отдыха «Медик» в Муранке

Пляж ДОЛ «Юность» Муранке

Пляж «Волжский утес» в Волжском Утесе.

Пляж базы отдыха «Заря» в Муранском Боре

В Волжском районе:

Пляж на озере Барское в поселке Власть труда

В Безенчукском районе:

Пляж в селе Васильевка

Пляж в селе Екатериновка

В Ставропольском районе:

Пляж базы отдыха «Утес»

Пляж «Шелехметское лесничество» 68 квартал правого берега Волги

В Сергиевском районе:

Пляж Сергиевский район озера Липовое в селе Елшанка

В Красноармейском районе: