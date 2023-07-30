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Несколько пляжей Самарской области оказались опасными для купания.

30 июля 2023 12:35
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Несколько пляжей Самарской области оказались опасными для купания.

Региональный Роспотребнадзор обнаружил, что вода на них не соответствует установленным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отклонение было выявлено по микробиологическим показателям в период с 19 по 26 июля. Ведомство обязало предупредить отдыхающих об этом: установить черный шар или плакат с надписью «купание запрещено».

В список небезопасных попали следующие зоны летнего отдыха:

  • Спуск на улице Советской армии
  • Четвертая очередь набережной
  • Пляж в Красноглинском районе
  • Пляж на Барбошиной поляне
  • Пляж в районе санатория «Можайский»
  • Пляж в районе Фестивальной поляны
  • Пляж города Октябрьска
  • Пляж на озере Банное в селе Сергиевск
  • Пляж на озере Сакулино-2 в городе Новокуйбышевск

В целом сейчас муниципалитетами Самарской области подготовлено 30 официальных пляжей, сообщает Обоз.инфо. С учетом опубликованного Роспотребнадзором списка небезопасных, спокойно можно отдохнуть в следующих местах:

В Самаре:

  • Городской пляж 1 очереди набережной
  • Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара
  • Городской пляж 3 очереди набережной г. Самара
  • Пляж в Загородном парке

В Жигулевске:

  • Пляж ГБУЗ дополнительного образования детей ДООП Ц «Жигули»
    В Новокуйбышевске:
  • Городской пляж Сакулино-1
  • Пляж «Озеро Орлово»
  • Пляж ДЗСОЛ «ДРУЖБА» озеро Коровье в поселке Океан

В Сызрани:

  • Городской пляж №1
  • Городской пляж №2
  • Городской пляж №3

В Отрадном:

  • Городской пляж в районе ДОЛ «Остров детства»

В Шигонском районе:

  • Пляж базы отдыха «Медик» в Муранке
  • Пляж ДОЛ «Юность» Муранке
  • Пляж «Волжский утес» в Волжском Утесе.
  • Пляж базы отдыха «Заря» в Муранском Боре

В Волжском районе:

  • Пляж на озере Барское в поселке Власть труда

В Безенчукском районе:

  • Пляж в селе Васильевка
  • Пляж в селе Екатериновка

В Ставропольском районе:

  • Пляж базы отдыха «Утес»
    Пляж «Шелехметское лесничество» 68 квартал правого берега Волги

В Сергиевском районе:

  • Пляж Сергиевский район озера Липовое в селе Елшанка

В Красноармейском районе:

  • Пляж ДЗОЦ «Молодая гвардия» в местечке Красная поляна.

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