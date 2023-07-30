Несколько пляжей Самарской области оказались опасными для купания.

Региональный Роспотребнадзор обнаружил, что вода на них не соответствует установленным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отклонение было выявлено по микробиологическим показателям в период с 19 по 26 июля. Ведомство обязало предупредить отдыхающих об этом: установить черный шар или плакат с надписью «купание запрещено».
В список небезопасных попали следующие зоны летнего отдыха:
- Спуск на улице Советской армии
- Четвертая очередь набережной
- Пляж в Красноглинском районе
- Пляж на Барбошиной поляне
- Пляж в районе санатория «Можайский»
- Пляж в районе Фестивальной поляны
- Пляж города Октябрьска
- Пляж на озере Банное в селе Сергиевск
- Пляж на озере Сакулино-2 в городе Новокуйбышевск
В целом сейчас муниципалитетами Самарской области подготовлено 30 официальных пляжей, сообщает Обоз.инфо. С учетом опубликованного Роспотребнадзором списка небезопасных, спокойно можно отдохнуть в следующих местах:
В Самаре:
- Городской пляж 1 очереди набережной
- Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара
- Городской пляж 3 очереди набережной г. Самара
- Пляж в Загородном парке
В Жигулевске:
- Пляж ГБУЗ дополнительного образования детей ДООП Ц «Жигули»
В Новокуйбышевске:
- Городской пляж Сакулино-1
- Пляж «Озеро Орлово»
- Пляж ДЗСОЛ «ДРУЖБА» озеро Коровье в поселке Океан
В Сызрани:
- Городской пляж №1
- Городской пляж №2
- Городской пляж №3
В Отрадном:
- Городской пляж в районе ДОЛ «Остров детства»
В Шигонском районе:
- Пляж базы отдыха «Медик» в Муранке
- Пляж ДОЛ «Юность» Муранке
- Пляж «Волжский утес» в Волжском Утесе.
- Пляж базы отдыха «Заря» в Муранском Боре
В Волжском районе:
- Пляж на озере Барское в поселке Власть труда
В Безенчукском районе:
- Пляж в селе Васильевка
- Пляж в селе Екатериновка
В Ставропольском районе:
- Пляж базы отдыха «Утес»
Пляж «Шелехметское лесничество» 68 квартал правого берега Волги
В Сергиевском районе:
- Пляж Сергиевский район озера Липовое в селе Елшанка
В Красноармейском районе:
- Пляж ДЗОЦ «Молодая гвардия» в местечке Красная поляна.