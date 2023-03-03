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Неравнодушные жители Самары организовали сообщество «Самара для фронта»

3 марта 2023 20:52
65
Здесь волонтеры плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.

В пятницу, 3 марта Елена Лапушкина встретилась с представителями сообщества «Самара для фронта». Встреча состоялась в здании Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова». Глава города ознакомилась с производством по плетению маскировочных сетей. На встрече присутствовали глава Промышленного района Данил Морозов и Директор ГБПОУ «Технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова» Андрей Сакеев.     

На территории Промышленного района неравнодушные жители Самары организовали сообщество «Самара для фронта». Инициатором выступила индивидуальный предприниматель Наталья Муратова, которая и обратилась через личные сообщения в социальных сетях к главе города и пригласила посетить производство маскировочных сетей.    

Руководство колледжа на безвозмездной основе предоставило волонтерам одно из помещений колледжа, расположенного на улице Теннисной, 25В. Здесь волонтеры плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.

Ольга Волкова, волонтер, рассказала, что изначально свою деятельность сообщество начинало в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Кирова, 143, а сейчас работают здесь в уютном помещении. Женщина также поделилась тем, как организована работа:

«Мы всё с нуля делаем. К нам приходит дель в мешках. Это основа под маскировочную сеть. Она представляет собой огромное полотно с ромбовидной ячейкой. Это самый недорогой вариант производства маскировки. Все нарезаем сами и плетем. У нас очень много заказов и не только у нас, у всех волонтёрских организаций, которые делают сети».       

Кроме того, и оборудованное рабочее место в подвальном помещении активисты покидать не хотят: для жильцов дома это удобно, в перерыве от домашних дел и забот, по вечерам можно заниматься плетением сетей.

Через мессенджеры волонтеры обращаются к неравнодушным жителям с просьбой оказать посильную помощь, привлекая в свои ряды добровольцев. В настоящее время плетением маскировочных сетей занимаются члены сообщества «Самара для фронта», местные жители, а также студенты колледжа с интересом присоединяются к делу.

Кроме того, со следующей недели начинает работать еще один пункт на Молодогвардейской 65. Волонтеры сообщества «Самара для фронта» приглашают всех желающих принять участие в сборе посылок и в плетении маскировочных сетей для военнослужащих.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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