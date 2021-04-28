Необычный арт-объект может появиться в Самарской области

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Жюри конкурса, ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты, выделили оригинальный проект автора из Самарской области, среди сотен других заявок. В этом году конкурс объединил почти 1000 участников из 50 регионов России.

«В России действительно огромное количество очень интересных мест, прежде всего связанных с историей, с событиями или с выдающимися личностями. И это мало где формализировано. И очень здорово, что люди знают историю своей малой родины и хотят поделиться этим с другими. Мы сразу выделяли проекты, когда авторы предлагали установить не просто памятник, а искали контекст, который поможет шире взглянуть на то или иное событие» - поделился эксперт конкурса Артём Укропов.

Проект Екатерины Николаенко посвящён истории строительства Самара-Златоустской железной дороги и ветки Звезда-Пугачевск-Ершов. Арт-объект будет прославлять непростой труд жителей станции Звезда, способствовать сохранению исторических фактов становления и развития поселка. Стела с импровизированной картой Самарской области создаст картину взаимосвязи станции Звезда с другими туристическими объектами Самарской области. Планируется, что возле арт-объекта станут проводить праздник села, который традиционно совпадает с Днём Железнодорожника, устраивать для школьников выездные уроки истории родного края, лекции и другие культурно-массовые патриотические мероприятия, принимать туристические группы.

https://kultsled.ru/monument-trudovoj-slavy-zheleznodorozhnikov/

Скоро в городах авторов проектов, которые вошли в шорт-лист, будут объявлены общественные слушания. 5 проектов, которые получат общественную поддержку, будут реализованы до конца этого года.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

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