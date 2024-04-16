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Нефтегорские сотрудники ГИБДД задержали санки с 600 кг металла

16 апреля 2024 10:02
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Нефтегорские сотрудники ГИБДД задержали санки с 600 кг металла

В Самарской области вступил в законную силу приговор местным жителям, укравшим металлические изделия из гаража соседа.

В конце декабря прошлого года сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» во время патрулирования обратили внимание на мужчин, которые на санях везли металлолом, а при виде полицейских заметно занервничали. Сотрудники полиции поинтересовались у местных жителей, откуда и куда они перевозят имущество, мужчины дали патрульным нечеткие ответы.  Исходя из обстоятельств, сотрудники полиции предположили, что имущество похищено у одного из местных жителей, сообщили в дежурную часть о задержании, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

По следам на снегу сотрудники органа внутренних дел проследовали до частного дома, установили и опросили владельца, провели осмотр двора и надворных построек. Эксперт обнаружил и изъял на месте происшествия следы проникновения в гараж, следы пальцев рук и обуви. Проведенной в дальнейшем экспертизой установлена идентичность следов подошвы обуви и пальцев задержанных, изъятым во время осмотра.

Местный житель заявил полицейским, что из гаража похищен металлолом весом 685 кг, сверлильный станок, алюминиевая посуда, двигатель ВАЗ 2121, зернодробилка, чем ему причинен материальный ущерб на сумму около 44 тысяч рублей.

Задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что договорились совершить кражу и в течение двух дней вывозили чужое имущество из гаража на санях, в дальнейшем планируя сдать похищенное в пункт сбора металла. Однако не смогли довести до конца свой преступный умысел, так как были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейские изъяли похищенное имущество и возвратили законному владельцу.

Мужчинам, с учётом всех обстоятельств по делу,  назначено наказание в виде обязательных работ сроком на триста часов каждому.  Приговор вступил в законную силу.

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