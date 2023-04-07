Неделя российской дипломатии пройдет в Самаре

Неделя российский дипломатии проводится в Самарской области, начиная с 2019 года. Ежегодно в Самаре собираются дипломаты, ведущие федеральные эксперты в сфере международных отношений, представители федеральных СМИ, а также все, кто интересуется актуальными вопросами политики. В течение недели студентам Самарского университета им. Королёва предоставляется возможность не только погрузиться в экспертную оценку тех или иных событий, но и принять активное участие в дискуссиях.
В этом году Неделя российской дипломатии пройдет с 10 по 14 апреля по адресу:
ул. Академика Павлова, 1, корпус №22в, аудитория Л-11.
В этом году Неделя российской дипломатии посвящена перспективам развития стран БРИКС в глобальном управлении, а также вопросам межгосударственного сотрудничества в рамках торгово-экономических отношений. Участие в мероприятии примут:
В 2024 году Россия будет возглавлять межгосударственное объединение БРИКС. Согласно Указу главы государства, в ближайшее время должен быть образован организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в блоке. В текущий же момент группу возглавляет Южно-Африканская Республика. Недавно завершилась экономическая конференция Indaba, на которой были определены приоритетные направления ЮАР в рамках председательства в БРИКС. Представитель Министерства торговли, промышленности и конкуренции Южно-Африканской Республики, заявила, что группа БРИКС стоит на трех столпах: экономическое сотрудничество, торговля и промышленность. Именно это заложит основу развития объединения в 2023 году.
Фото: Самарский университет