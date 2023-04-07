Неделя российской дипломатии пройдет в Самаре

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Неделя российский дипломатии проводится в Самарской области, начиная с 2019 года. Ежегодно в Самаре собираются дипломаты, ведущие федеральные эксперты в сфере международных отношений, представители федеральных СМИ, а также все, кто интересуется актуальными вопросами политики. В течение недели студентам Самарского университета им. Королёва предоставляется возможность не только погрузиться в экспертную оценку тех или иных событий, но и принять активное участие в дискуссиях.

В этом году Неделя российской дипломатии пройдет с 10 по 14 апреля по адресу:

ул. Академика Павлова, 1, корпус №22в, аудитория Л-11.

В этом году Неделя российской дипломатии посвящена перспективам развития стран БРИКС в глобальном управлении, а также вопросам межгосударственного сотрудничества в рамках торгово-экономических отношений. Участие в мероприятии примут:

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соареса (онлайн-формат);

(онлайн-формат); Чрезвычайный и полномочный посол России в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Королевстве Лесото Илья Рогачев (онлайн-формат);

(онлайн-формат); Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин (онлайн-формат) ;

(онлайн-формат) ; Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев ;

; Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов ;

; и.о. директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев ;

; и.о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь и другие эксперты, специалисты и ученые-международники.

В 2024 году Россия будет возглавлять межгосударственное объединение БРИКС. Согласно Указу главы государства, в ближайшее время должен быть образован организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в блоке. В текущий же момент группу возглавляет Южно-Африканская Республика. Недавно завершилась экономическая конференция Indaba, на которой были определены приоритетные направления ЮАР в рамках председательства в БРИКС. Представитель Министерства торговли, промышленности и конкуренции Южно-Африканской Республики, заявила, что группа БРИКС стоит на трех столпах: экономическое сотрудничество, торговля и промышленность. Именно это заложит основу развития объединения в 2023 году.

Фото: Самарский университет