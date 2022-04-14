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Не многие жители России могут правильно написать итальянское название города на Волге вблизи Самары. Зато большинство знают Тольятти, как автомобильную столицу России, где уже на протяжении 50 лет выпускают автомобили LADA. Не многие знают, что ранее Тольятти назывался Ставрополь-на-Волге.

Основал его известный соратник императора Петра Первого, российский инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государственный деятель, автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Российской».

Памятник основателю города Василию Никитичу Татищеву был установлен в городе в 1998 году, 2 сентября. Он был открыт в часть 255 лет со дня основания старинного Ставрополя и неподалеку места, где ранее располагался город, позже затопленный при создании водохранилища.

Монумент представляет собой всадника, находящегося на вставшего на дыбы коне. Этот памятник высотой в 7,5 метров является символом силы и мощи российского Ставрополя, основанного В.Н. Татищевым и означает, что основавший город сподвижник Великого Петра всегда, в любой даже, казалось бы, безвыходной ситуации, остается на высоте.

Кроме того, сам памятник находится на постаменте, который высотой четырнадцать метров. Постамент выполнен в виде миниатюрной крепости эпохи российского императора Петра Первого, где выступают в стенах башни.

Памятник создал скульптор из Москвы Рукавишников, а также архитектор Кочековский. Работы проводились в течение около двух лет.

Памятник был сооружен на средства фонда «Духовное наследие», а также на жертвования различных общественных организаций и местных жителей. В общей сложности, стоимость монумента составила более 14 млн рублей.

Памятник расположен на берегу великой русской реки – Волги и великолепно смотрится на ее фоне. Добраться до него можно по Лесопарковому шоссе, а затем спуститься по великолепной лестнице с фонарями.

Если вы собираетесь с экскурсией в волжский город Тольятти, то памятник основателю города, российскому ученому Василию Татищеву, должен стать достопримечательностью для осмотра номер один в вашем списке. Кроме того, рядом с памятником вы можете погулять вдоль Волги и насладиться красотами великой русской реки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Познакомил с историей памятника, в рамках акции #СлужуВРоссии, старший инспектор группы мобилизационной подготовки и мобилизации У МВД России Тольятти Александр Тарабанов.