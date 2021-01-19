Не доносит премию до дома каждая четвертая женщина и лишь каждый десятый мужчина

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Коронакризис не повлиял на стратегию поведения россиян в отношении внеплановых финансовых поступлений. 10 лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, год назад и сейчас — по 77%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, готовы ли россияне делиться незапланированным доходом со своими супругами, опросив 1600 состоящих в браке респондентов из всех округов страны.



На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство россиян (77%) ответило, что сообщит о премии и поделится деньгами с семьей. Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11% опрошенных, еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.



Женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно). А россияне с доходом менее 30 тыс. рублей — чаще граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (24 и 15%).BR>



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 352

Время проведения: 11—15 января 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке

Размер выборки: 1600 респондентов