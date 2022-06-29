Названы условия для сокращения рабочего дня в жару

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Условия для сокращения рабочего дня в жаркую погоду агентству «Прайм» назвал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что при температуре 28,5 градуса в помещении рабочий день должен быть сокращен на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусов и выше — на четыре часа. Соловьев предупредил, что эти правила касаются всех категорий работников. При этом ответственность за состояние здоровья людей старшего возраста, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, лежит на работодателе, пишет Мослента.