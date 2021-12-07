Названы самые популярные имена детей в Самарской области

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Стало известно, как чаще всего называли детей в Самарской области в 2021 году. Информацию 63.RU предоставила руководитель регионального УЗАГС Екатерина Мельник.

— В списке самых распространенных мужских имен с января по ноябрь 2021 года лидируют Артем, Александр, Михаил, Максим, Дмитрий. В Самарской области такие имена носят примерно по полтысячи мальчиков, — рассказала Екатерина Мельник.

Среди имен, которыми назвали девочек в этот период, чаще всего встречались София, Виктория, Анна, Ева, Алиса.

Кроме того, органы УЗАГС предоставили информацию о самых необычных именах, которые давали детям Самарской области в 2021 году. Мальчиков называли Авдей, Герасим, Елизар, Рим, Сильвестр, девочек — Амели, Земфира. Сальма, Элиза. В органах УЗАГС регистрировали и двойные имена для детей: Виктор-Дэвин, Михаил-Мухаммад, Патрик Джеймс; Дарина Мари, Ева-Галина и Эмили Анн.

По итогам 2020-го в топе популярных имен у родителей были практически те же имена, что и сейчас. А вот предпочтения любителей экзотики поменялись существенно.