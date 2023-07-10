Национальный парк «Самарская Лука» был признан «Местом силы»

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Национальный парк «Самарская Лука» занял второе место в номинации «Место силы» всероссийской премии «Маршрут построен», учрежденной медиагруппой «Комсомольская правда».

Лучших определяли совместно — эксперты и туристы. Свой выбор в рамках народного голосования на сайте премии сначала сделали пользователи сайта kp.ru, а потом лучших определяло специальное жюри премии. Выбор был непростым: на конкурс поступило более 460 заявок. На звание лучших в 11 номинациях претендовали представители 63 регионов страны. Награду вручали в Москве на торжественной церемонии.

«Мы благодарим всех, кто отдал свой голос за национальный парк «Самарская Лука» и внес свой вклад в нашу победу. – прокомментировал победу директор национального парка «Самарская Лука» Евгений Березкин. — Природа — главное богатство и мы делаем все для того чтобы ваш отдых был комфортнее, разнообразнее и насыщеннее, создавая места отдыха, благоустраивая родники и экотропы. Стройте свои маршруты по Самарской Луке, не забывая о бережном отношении к природе, сообщает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба национального парка «Самарская Лука»