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Национальный парк «Самарская Лука» был признан «Местом силы»

10 июля 2023 19:07
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Национальный парк «Самарская Лука» занял второе место в номинации «Место силы» всероссийской премии «Маршрут построен».

Национальный парк «Самарская Лука» занял второе место в номинации «Место силы» всероссийской премии «Маршрут построен», учрежденной медиагруппой «Комсомольская правда». 

 

Лучших определяли совместно — эксперты и туристы. Свой выбор в рамках народного голосования на сайте премии сначала сделали пользователи сайта kp.ru, а потом лучших определяло специальное жюри премии. Выбор был непростым: на конкурс поступило более 460 заявок. На звание лучших в 11 номинациях претендовали представители 63 регионов страны.  Награду вручали в Москве на торжественной церемонии.

«Мы благодарим всех, кто отдал свой голос за национальный парк «Самарская Лука» и внес свой вклад в нашу победу. – прокомментировал победу директор национального парка «Самарская Лука» Евгений Березкин. —  Природа — главное богатство и мы делаем все для того чтобы ваш отдых был комфортнее, разнообразнее и насыщеннее, создавая места отдыха, благоустраивая родники и экотропы.  Стройте свои маршруты по Самарской Луке, не забывая о бережном отношении к природе, сообщает пресс-служба парка.

 

Фото:   пресс-служба национального парка «Самарская Лука»

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