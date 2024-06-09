Население Самарской области опять сократилось

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Появились новые данные о демографической ситуации в Самарской области за первые три месяца 2024 года. Количество умерших и родившихся в Самарской области с января по март 2024 года озвучили в Самарастате.

— В регионе 5551 младенец появился на свет в январе — марте этого года. Умерло за тот же период 11 325 человек, — следует из нового доклада Самарастата. — Для сравнения: за первые три месяца 2023 года в Самарской области родилось 5949 человек, а умерло — 11 071.

По данным федерального Росстата, в начале 2024 года население Самары уменьшилось до 1 159 044 человек. Раньше областная столица по количеству проживающих была на третьем месте среди городов Приволжского федерального округа. Теперь же Самара выбыла из топа, пишет 63.ру.