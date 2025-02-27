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Народные гуляния в честь проводов русской зимы проходят во всех внутригородских районах Самары

27 февраля 2025 20:15
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Так, в Промышленном районе третий день Масленицы отпраздновали жители домов 3, 5 по улице Аминева.

В этом году масленичная неделя символично выпала на последнюю неделю зимы. По сложившейся традиции народные гуляния в честь проводов русской зимы проходят во всех внутригородских районах Самары.

Так, в Промышленном районе третий день Масленицы отпраздновали жители домов 3, 5 по улице Аминева. В программе мероприятия -  конкурсы и хороводы, а также чай, блины и другие угощения для всех гостей праздника.

«Совместные дворовые праздники, дни соседей объединяют жителей, делают одним целым  - движущей силой, которая помогает позитивно преобразовывать окружающую среду, сообща решать проблемные ситуации и вопросы. Совсем скоро весна, и нам всем вместе предстоит участвовать в различных программах по благоустройству, голосовать за общественные территории, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году», - прокомментировал глава Промышленного района Данил Морозов.

Традиция отмечать Масленицу всем двором в микрорайоне практикуется уже порядка 20 лет благодаря ТОС Промышленного внутригородского района  «Метеоцентр». 

«У нас очень активные жители, участвуют в праздниках, социально-значимых событиях. Помимо членов ТОС с организацией мероприятий помогают волонтеры, депутаты. Мы ежегодно вместе с жителями отмечаем День защитника Отечества, День Победы, организуем спортивные семейные состязания, детские праздники», - рассказала председатель ТОС «Метеоцентр» Александра Кочеткова.

Масленичные мероприятия прошли и в Красноглинском районе на территории районного Дворца ветеранов в поселке Управленческий.

«У нас очень дружные, добродушные и активные жители, вместе отмечают праздники, решают важные задачи, касающиеся комфортного пребывания в любимом Красноглинском районе и в городе в целом. Благодаря красноглинцам в районе благоустраиваются дворы и общественные пространства, отправляются гуманитарные грузы нашим бойцам на СВО, - рассказал депутат Думы городского округа Самара Эдуард Галстян. – Сегодня, в четвертый день Масленицы «Разгуляй»,  жители района, а в особенности наши дорогие ветераны, вновь объединились на празднике у Дворца ветеранов, чтобы дружно проводить зиму».

Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа.  В ней приняли участие дети и ветераны, а также коллективы Дворца ветеранов: ансамбль «Камертон», ансамбль «Околица», группа Здоровья. А в специально оборудованной беседке для всех желающих приготовлено масленичное угощение  -  травяной чай и различные виды блинов.

Кульминацией народных гуляний в честь проводов русской зимы станут Масленичные гуляния на площади Куйбышева, которые пройдут в воскресенье, 2 марта, с 11:00 до 17:00.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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