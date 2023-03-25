Начинается сезон активности клещей

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Наиболее активны клещи в разгар весны и начале лета.



Находясь на природе, избегайте влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего.



Много клещей по обочинам лесных троп и дорог, где они поджидают свою жертву, сидя на нависающих ветках небольших, до метра высоты, кустов и на стеблях травы.



Выбирайте светлые рощи, открытые поляны где ветрено и солнечно.



Куда можно отнести клеща в случае укуса?

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

г. Самара, пр. Митирева, 1, тел. 273-81-66

Прием и исследование материала: пн-пт с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00)



«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

г. Тольятти, Московский проспект, 19, тел. 8(8482)37-36-31

Прием и исследование материала:

пн-чт с 9-00 до 15-00,

пт с 9-00 до 11-00

(перерыв с 13-00 до 14-00)

Фото: пресс-служба правительства СО