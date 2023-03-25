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Начинается сезон активности клещей

25 марта 2023 14:29
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Находясь на природе, избегайте влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малинники.

Наиболее активны клещи в разгар весны и начале лета.

Находясь на природе, избегайте влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего.

Много клещей по обочинам лесных троп и дорог, где они поджидают свою жертву, сидя на нависающих ветках небольших, до метра высоты, кустов и на стеблях травы.

Выбирайте светлые рощи, открытые поляны где ветрено и солнечно.

Куда можно отнести клеща в случае укуса?
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
г. Самара, пр. Митирева, 1, тел. 273-81-66
Прием и исследование материала: пн-пт с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00)

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
г. Тольятти, Московский проспект, 19, тел. 8(8482)37-36-31
Прием и исследование материала:
пн-чт с 9-00 до 15-00,
пт с 9-00 до 11-00
(перерыв с 13-00 до 14-00)

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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