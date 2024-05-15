Начался приём заявок на участие в литературном конкурсе «Народная библиотека Самарской губернии»

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Самарская областная писательская организация при поддержке министерства культуры Самарской области и Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) проводит литературный конкурс «Народная библиотека Самарской губернии». Поучаствовать в состязании приглашаются все литераторы из Самарской области, которые желают побороться за общественное признание и возможность опубликовать свои сочинения.

Конкурс пройдёт в двух номинациях – «Проза» и «Поэзия». Для участия в первой номинации конкурсанты могут прислать свои прозаические сочинения, драматургические произведения и литературоведческие очерки объёмом от 12 до 15 авторских листов. Чтобы отметиться во второй номинации, участникам необходимо направить свои стихотворные произведения размером от 6 до 8 авторских листов. Заявки на участие принимаются до 12 июня 2024 года по адресу электронной почты: narodbibl23@yandex.ru.

Оценивать работы конкурсантов будет экспертный совет, в который входят лауреаты конкурса «Народная библиотека Самарской губернии – 2023», а также представители министерства культуры Самарской области, Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького.

По итогам конкурса будут определены по два победителя в каждой из двух номинаций. Призёры смогут опубликовать свои сочинения за счёт средств субсидии, предоставленной Правительством Самарской области.

Узнать дополнительные подробности проведения литературного состязания, а также скачать образец заявки на участие в нём можно на сайте Самарской областной писательской организации.

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Фото: пресс-служба СОУНБ