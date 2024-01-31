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На три года продлевается срок действия, истекающих  в 2024 и 2025 годах, водительских удостоверений

31 января 2024 20:18
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Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений не будет, они продлятся автоматически.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства Российской Федерации и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.
Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений не будет, они продлятся автоматически.

МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

Нужно ли обращаться в Госавтоинспекцию за продлением?

Нет, водительское удостоверение продлевается автоматически. Получать новые или вносить изменения в имеющиеся права не требуется.

Можно ли при желании получить новые права?

Да, в обычном порядке.

Когда права нужно заменить в любом случае?

- Изменились персональные данные владельца.
- Удостоверение пришло в негодность и невозможно определить сведения из него.
- Удостоверение утеряно или похищено.
- У владельца изменилось состояние здоровья и появились противопоказания к управлению транспортом.
- Удостоверение выдано на основе поддельных документов или с нарушением правил.  

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