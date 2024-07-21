На трех пляжах в Самаре нельзя купаться

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Специалисты Роспотребнадзора Самарской области обследовали прибрежные места отдыха в регионе. Они взяли пробы воды и исследовали песок. Оказалось, что по микробиологическим показателям не соответствует вода на трех пляжах в Самаре: у Загородного парка, а также на 1-й и 4-й очереди набережной. Это же касается еще 9 пляжей в регионе. В список неблагополучных попали: Волжский и Итальянский пляжи в Тольятти, пляж в микрорайоне Моркваши в Жигулевске, пляжи в Отрадном и Октябрьске, 1-й и 2-й пляжи в Сызрани, пляжи «Васильевка» и «Екатериновка» в Безенчукском районе, пишет 63.ру.

— Рекомендуем ограничить там купание. Органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж, нужно установить там аншлаги (черный шар или плакат «Купание запрещено»), — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

К песку у Роспотребнадзора претензий не возникло.