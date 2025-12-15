На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области

Начиная с 15 декабря и до 12 января 2026 года все желающие могут подать заявку на участие в аукционе по продаже земельных участков в Кинельском районе. Торги пройдут 16 января 2026 года в 9.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (www.арест.вэтп.рф). На них будет выставлено 24 земельных участка, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. Площадь участков варьируется от 889 до 1000 кв.м. Первоначальная стоимость — от 429 до 482 тысяч рублей.

Также в этот день можно будет приобрести автомобили «UAZ PICKUP» 2018 года выпуска с начальной ценой в 587 тысяч рублей, «Skoda Rapid» 2016 года выпуска с начальной ценой в 271 тысячу рублей или «Ford Focus» 2011 года выпуска с начальной ценой в 341 тысячу рублей.

Внимание! Обо всех обременениях и запретах уточняйте у организаторов торгов. Главное управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении аукциона, но не производит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах можно на сайте организатора торгов: argocompany.ulcraft.com.