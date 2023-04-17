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На территории городских лесов Самары прошли учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров

17 апреля 2023 18:38
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Учения проходили в 36 квартале городских лесов – в районе пересечения улиц Демократической и Арена 2018.

В целях подготовки к прохождению весенне-летнего пожароопасного периода 2023 года на территории Самарской области сегодня были организованы учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров на территории лесов городского округа Самара. Учения проходили в 36 квартале городских лесов – в районе пересечения улиц Демократической и Арена 2018.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии, специалисты отработали ряд вопросов, касающихся, прежде всего, способов обнаружения лесных пожаров и передачи информации об их возникновении, а также организации обмена информацией между ЕДДС и ЦППС 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области в ходе тушения лесных пожаров. Кроме того, обсудили состояние естественных источников противопожарного назначения, расположенных в лесах, оценили возможность подъезда к ним и установки пожарных автомобилей. 

Учения проходили с привлечением сил и средств согласно Плану тушения городских лесов на период пожароопасного сезона 2023 года, согласованному с Главным управлением МЧС России по Самарской области и утвержденному главой Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

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