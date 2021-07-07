На телерадиопередатчиках Самарской области пройдут профилактические работы

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В июле на мощных радиотелевизионных передающих станциях Самарской области запланирована плановая профилактика телерадиопередающего оборудования с перерывами в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов с 07:00 часов до 16:00 часов московского времени:

- 13 июля на РТС Большая Глушица;

- 15 июля на РТС Сергиевск;

- 21 июля на телерадиопередающих станциях г.о. Самара.

13, 14, 19, 21 июля с 07:00 час. до 16:00 час. московского времени - пройдут профилактические работы на аналоговых телеканалах и радиостанциях.

Профилактические работы, требующие отключения передатчиков, проводятся по согласованию с телерадиовещателями и в соответствии с техническими регламентами.

Ознакомиться с графиком перерывов в телерадиотрансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/, в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание», а также по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» приносит извинения телезрителям и радиослушателям за возможные неудобства.

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