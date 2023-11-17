На телеканале «Пятница» вновь расскажут про Самарскую область

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В это воскресенье, 19 ноября 2023 года, в 11.00 по самарскому времени в эфире федерального телеканала «Пятница» выйдет программа «Пробный переезд» https://pereyezd.friday.ru/promo/pereyezd3-gn1 с сюжетом о Самарской области.

Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси жить хорошо и счастливо. Ведущие исследуют страну и рассказывают удивительные вещи о городах, в которые стоит переехать. Где и за сколько снять жилье? Куда устроиться на работу? Какой ресторан выбрать? Никаких избитых советов из путеводителей, только ответы на самые жизненные вопросы.

В выпуске о Самарской области Антон ездил на такси и побывал в разных городских районах, сравнил цены на проживание, посетил Губернский рынок в поисках раков, но решил попробовать их наловить самостоятельно и встретился с раколовом; сварил раков на берегу Волги и узнал все о том, как их ловить, готовить и правильно есть.

Чтобы окунуться в самарскую культуру Антон поучаствовал в представлении уличного театра «Пластилиновый дождь», а после проверил как отдыхают самарчане на Волге, отправившись на городской пляж в сопровождении местного жителя.

В свою очередь, Анфиса протестировала общественный транспорт, попробовала работать моделью в Самарском модельном агентстве, приняла участие в показе местных дизайнеров. Узнала, что такое самарский стиль и как нужно модно одеться, чтобы сойти за самарчанку.

Также Анфиса изучала гастрономические изыски, как вкусно и необычно можно поесть в Самаре и узнала, как развлекались в Самаре купеческой.