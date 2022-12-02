На телебашне РТРС в Самаре включат тематическую подсветку в День неизвестного солдата

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3 декабря РТРС в Самаре включит тематическую подсветку на главной телевизионной башне губернии в честь Дня Неизвестного солдата.



На самарской телебашне будет гореть Вечный огонь и текст «День неизвестного солдата». Подсветка на телебашне включится с наступлением сумерек.



Вместе с Самарой, подсветку включат телебашни РТРС более чем в 20 регионах страны. На телебашнях Белгорода, Черкесска, Мурманска, Пензы и Назрани появится триколор. Жители Брянска, Нальчика, Костромы, Саранска, Челябинска и Ярославля увидят георгиевскую ленту. В Костроме, Нижнем Новгороде, Перми, Казани и Саратове сценарий подсветки дополнит изображение горящей свечи.



День Неизвестного солдата учрежден Указом Президента России в 2014 году. Дата выбрана в связи с перезахоронением 3 декабря 1966 года останков Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Торжественная церемония тогда проходила в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой. Контранступление под Москвой Красная армия начала 5-6 декабря 1941 года, отбросив немцев на 150-300 километров от столицы.