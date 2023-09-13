На Самарскую область обрушится 4-балльная магнитная буря

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Метеозависимым людям нужно быть наготове. В Самарской области близятся солнечные волнения. Специалисты опубликовали данные, когда ждать магнитную бурю.

Судя по информации метеорологов, геомагнитный шторм начнет усиливаться уже днем во вторник, 12 сентября, а ближе к вечеру ожидается резкий скачок возмущений до 4 баллов.

Похожая ситуация ожидается и на следующий день, в среду, 13 сентября, весь день будет 2 балла, а к 21 часу поднимется волнение на солнце обратно до 4 после чего будет «мучить» метеозависимых людей до конца 14 сентября. После чего медленно начнет сбавлять силу, пишет ГТРК Самара.

Специалисты призывают всех, чей организм реагирует на солнечные возмущения, более внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите в этот период употребление кофе, спиртных напитков, а также откажитесь от табачных изделий. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе, чаще проветривайте помещение. Постарайтесь выспаться, чтобы организм запасся энергией и был готов к воздействию геомагнитной бури. Кроме этого, не стоит забывать и о препаратах, которые вам прописал лечащий врач.