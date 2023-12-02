На подъезде к Ульяновску ограничено  движение грузовиков

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на участке автомобильной дороги «Подъезд к г.Ульяновск» с 295 км по 327 км, до момента устранения недостатков.



Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.