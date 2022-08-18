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На пляже в Самаре сотрудники МЧС продемонстрировали отдыхающим оказание первой помощи утопающему  
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На пляже в Самаре сотрудники МЧС продемонстрировали отдыхающим оказание первой помощи утопающему  

18 августа 2022 20:02
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В совместном мероприятии принимали участие специалисты ГИМС, спасатели ОСВОДа Самарской области и медицинские работники.

В Самаре в дневные часы столбик термометра все еще не опускается ниже 30 градусов тепла. Поэтому многие граждане предпочитают пережидать жару на пляже у воды. На днях сотрудники МЧС напомнили горожанам, отдыхающим в районе Полевого спуска, правила безопасного поведения на водоемах и продемонстрировали оказание первой помощи утопающему.

В совместном мероприятии принимали участие специалисты ГИМС, спасатели ОСВОДа Самарской области и медицинские работники.

Жителям Самары рассказали об основных правилах безопасного отдыха на воде. Взрослым настоятельно рекомендовали внимательно следить за своими детьми, не упускать их из виду.

«Ежедневно наши сотрудники проводят патрулирования официальных и несанкционированных мест отдыха у воды. Рассказывают гражданам о характерных происшествиях, напоминают правила поведения и раздают памятки. Несмотря на все принимаемые меры, несчастные случаи на водоемах продолжают происходить. Основные причины гибели людей - купание на несанкционированных пляжах, алкогольное опьянение, оставление детей без присмотра у воды», — рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Еще одним опасным фактором является смена температур при быстром заходе в воду.

«У людей, не закаленных и не привычных к резким перепадам температур, при стремительном погружении в прохладную воду может случиться спазм сосудов и дыхательной мускулатуры. Поэтому заходить в реку надо постепенно, чтобы организм привык к температуре воды», — отметил врач Самарской областной станции скорой помощи Дмитрий Пигарев.

Самой зрелищной частью мероприятия стала практическая отработка по спасению «условного» утопающего.

Спасатели самарского ОСВОДа поэтапно продемонстрировали оказание первой помощи тонущему.

Увидев, что человеку в воде требуется помощь, 2 спасателя в оранжевых жилетах поплыли к нему.

Поравнявшись с утопающим, они надели на него спасательный жилет и направились вместе с ним к берегу.

Оказавшись на земле, спасатели должны определить в сознании ли человек. Если сознание отсутствует, то до приезда медиков необходимо провести сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Перед этим освободив дыхательные пути от воды. Затем передать пострадавшего прибывшим врачам.

В этом году на пляже вдоль самарской набережной установлены 14 спасательных вышек, с которых спасатели внимательно следят за происходящим в воде и на берегу.

Старшина поста спасателей № 3 Яна Калистратова: «В прошлом году произошло два происшествия, при которых потребовалась наша помощь, в этом году пока один, да и тот произошел совсем рядом с берегом, где вода по колено. Пьяный мужчина споткнулся при заходе в воду, а подняться не смог. В итоге чуть не захлебнулся, если бы не помощь наших спасателей».

Подобные совместные профилактические мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев на воде. Проблема безопасного отдыха в период купального сезона стоит сейчас особенно остро. Так, с начала июня по сегодняшний день в регионе произошло 59 происшествий на водных объектах. Погибло 43 человека, 45 – спасены.

Специалисты призывают жителей Самары и области внимательно относиться к своему здоровью и строго соблюдать правила безопасности на воде и у воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

 

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