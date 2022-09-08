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В День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на площади Славы в Самаре прошла патриотическая акция «Наш ветеран».



С участниками российского детско-юношеского движения «Юнармия» и старшеклассниками гимназии №11 Самары встретились ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Алёхин и председатель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Екатерина Колотовкина.



Они провели для юнармейцев и гимназистов экскурсию по выставке «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», рассказали о том, насколько для воинов в условиях боевых действий важна поддержка со стороны близких и всех жителей страны, которую они защищают.



Подростки отправили письма освободителям Донбасса со словами поддержки и пожеланиями скорой победы.

Фото: департамент информационной политики СО