На площади Куйбышева возводят комплекс «Масленица», в центре которого установят символ праздника – Маслёну

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Жителей и гостей областной столицы ждут на площади Куйбышева – главной событийной тематической площадке. Здесь сейчас ведется монтаж комплекса «Масленица», в центре которого установят традиционный символ праздника – Маслёну. 0+



Вас ждут: ярмарка «Город мастеров» познакомит с традиционным народным декоративно-прикладным творчеством и ремеслами: лозоплетение, глиняные игрушки, народная кукла, роспись по дереву, керамика, лоскутное шитье, кожевенная мастерская, традиционная вышивка и многое другое. В ярмарке примут участие больше 140 ведущих мастеров из городов Самарской области и соседних регионов.



Для гостей площади будут работать мастерские, где своими руками можно расписать глиняную игрушку, смастерить масленичную куколку, научиться основам вязания, вышивки,ткачества.



Музыкальные поздравления, народные сказки, масленичные пословицы и поговорки будут транслироваться на медиаэкране, оформленном в виде весеннего солнышка. Не обойдется празднование Масленицы и без русских народных забав – ловкость и удаль можно показать в перетягивании каната, ходьбе на ходулях, подъёме на столб с призами, а кубок Масленицы можно выиграть на городошной площадке.



Гостей масленичного комплекса ожидает вкусное угощение – блины, горячий чай, блюда традиционной народной кухни народов Поволжья.



Отметим, что в целях обеспечения безопасности вход на площадь Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.



Также 2 марта с 12.00 до 15.00 у бассейна ЦСК ВВС для жителей и гостей Самары проведут семейные игровые программы с музыкальным сопровождением, обустроят фотозоны.

Фото: минкульт СО