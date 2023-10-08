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От ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт № 192-Р «О прекращении движения», в соответствии с которым:

10.10.2023 с 01.00 до 04.30;

11.10.2023 с 01.00 до 04.30;

12.10.2023 с 01.00 до 04.30;

13.10.2023 с 01.00 до 04.30;

в связи с необходимостью проведения работ по установке арматурного каркаса и опалубки плиты проезжей части на объекте: «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через Волгу», будет введено полное ограничение движения для транспортных средств с 983+000 км по 984+000 км автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе н.п. Зеленовка м.р. Ставропольский Самарской области.