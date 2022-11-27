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На Карте жителя Самарской области теперь доступна школьная транспортная карта

27 ноября 2022 15:28
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Для удобства школьников по карте доступен разовый или безлимитный проезд на 1 месяц.

На Карте жителя Самарской области теперь доступна школьная транспортная карта! Оформить Карту жителя может школьник, которому исполнилось 14 лет, при наличии согласия родителей.

Записанное транспортное приложение позволяет совершать оплату проезда в общественном транспорте Самарской области в соответствии с действующими тарифами. Пополнение карты возможно через терминалы в метро, в точках продаж, в почтовых отделениях и в терминалах пополнения транспортных карт.

Для удобства школьников по карте доступен разовый или безлимитный проезд на 1 месяц.

Обращаем внимание, что Карта жителя Самарской области со школьной транспортной картой доступна только в офисах АО КБ «Солидарность».

О появлении других способов получения будет сообщено дополнительно.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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