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На Карте жителя Самарской области теперь доступна школьная транспортная карта! Оформить Карту жителя может школьник, которому исполнилось 14 лет, при наличии согласия родителей.



Записанное транспортное приложение позволяет совершать оплату проезда в общественном транспорте Самарской области в соответствии с действующими тарифами. Пополнение карты возможно через терминалы в метро, в точках продаж, в почтовых отделениях и в терминалах пополнения транспортных карт.



Для удобства школьников по карте доступен разовый или безлимитный проезд на 1 месяц.



Обращаем внимание, что Карта жителя Самарской области со школьной транспортной картой доступна только в офисах АО КБ «Солидарность».



О появлении других способов получения будет сообщено дополнительно.

Фото: департамент информационной политики СО