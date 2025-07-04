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На должность начальника отдела МВД России по Безенчукскому району назначен майор полиции Виталий Максаков. Личному составу его представил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Владимирович Зеленов. Он вручил назначенному руководителю служебное удостоверение и обозначил основные направления деятельности, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, а также пожелал успехов в новой занимаемой должности.

Алексей Владимирович отметил его безукоризненное исполнение обязанностей в должности начальника следственного отделения О МВД России по Хворостянскому району, личные качества, необходимые руководителю.

На мероприятии также присутствовали первый заместитель главы Безенчукского района Марина Антонян, председатель Безенчукского районного суда Юлия Перцева, председатель совета ветеранов правоохранительных органов Андрей Шевырялкин.

Майор полиции Максаков Виталий Николаевич служит в органах внутренних дел с 2012 года. За время службы прошёл путь от оперуполномоченного до руководителя следственного отделения МВД России по Хворостянскому району. Имеет высшее юридическое образование (в 2012 году окончил ФГОУ ВПО «Волгоградский юридический институт МВД России, специальность: юриспруденция). Награждён медалями: медаль «За отличие в службе» 3 степени, медаль «За отличие в службе» 2 степени, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО