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На должность начальника МО МВД России «Клявлинский» назначен майор полиции Тимур Кинжалеев

4 июля 2025 16:49
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Тимур Якубович обладает большим опытом оперативной работы и хорошими организаторскими способностями в управленческой деятельности, его профессиональный опыт поможет в выполнении возложенных на него задач.

На должность начальника МО МВД России «Клявлинский» назначен майор полиции Тимур Якубович Кинжалеев.

Личному составу его представил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции генерал-майор полиции Андрей Токарев.

Он вручил назначенному руководителю служебное удостоверение и обозначил основные направления деятельности, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, а также пожелал успехов в новой занимаемой должности.

Андрей Владимирович отметил, что Тимур Якубович обладает большим опытом оперативной работы и хорошими организаторскими способностями в управленческой деятельности, его профессиональный опыт поможет в выполнении возложенных на него задач.

На мероприятии также присутствовали главы муниципальных районов Клявлинский и Камышлинский Петр Климашов и Рафаэль Багаутдинов, прокурор Клявлинского района советник юстиции Михаил Мельников, руководитель Шенталинского МСО СУ СК России по Самарской области подполковник юстиции Антон Кривцов, председатель Общественного совета при МО МВД России «Клявлинский» Валерий Николаев и представитель Совета ветеранов ОВД Камышлинского района Фарит Гилязов.

В свою очередь Тимур Якубович выразил слова благодарности в адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области за оказанное доверие, заверив, что приложит усилия, чтобы его оправдать, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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