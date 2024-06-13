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Космический полет Зудова проходил с 14 по 16 октября 1976 года на корабле «Союз-23».
На 82-м году жизни умер герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов
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На 82-м году жизни умер герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов

13 июня 2024 15:17
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Космический полет Зудова проходил с 14 по 16 октября 1976 года на корабле «Союз-23».

На 82-м году жизни умер герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в «Роскосмосе»,пишут "Известия".

Зудов родился 8 января 1942 года в городе Бор Нижегородской области. В 1959 году окончил среднюю школу № 3 в Электростали, после чего ушел по призыву в Вооруженные силы. В 1963 году окончил Балашовское военное авиационное училище летчиков. Служил в частях военно-транспортной авиации на разных должностях. В октябре 1965 года лейтенанта Зудова зачислили в отряд космонавтов.

С января 1975 по июнь 1976 года проходил подготовку в качестве командира второго экипажа по программе полета первой экспедиции вместе с Валерием Рождественским. Космический полет Зудова проходил с 14 по 16 октября 1976 года на корабле «Союз-23», длительность пребывания в космосе составила 2 дня 6 минут 35 секунд.

Во время приземления аппарат «Союз» приводнился в озере Тенгиз при температуре воздуха –20 градусов. В отверстия барометрического блока попала вода, что вызвало активацию запасного парашюта, в результате которой отверстия вентиляции остались под водой. Страдающие от удушья космонавты просидели в «Союзе» до утра. По итогам полета Зудов и бортинженер Валерий Рождественский получили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

После полета Зудов продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, став командиром группы отряда космонавтов.

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