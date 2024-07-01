На 5 пляжах в Самаре нельзя купаться

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Специалисты самарского Роспотребнадзора взяли пробы воды в Волге. Они проверяли пляжи на соответствие следующим показателям: санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и инфекционным. Оказалось, что микробиологическим показателям не соответствует вода на пляжах: спуска Советской Армии, Загородного парка, 1, 2 и 4-й очереди набережной. Это же касается пляжа на озере Сакулино-1 в Новокуйбышевске, где также проводился анализ воды.

— Рекомендуем ограничить там купание. Органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж, нужно установить там аншлаги (черный шар или плакат «Купание запрещено»), — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

К песку у Роспотребнадзора претензий не возникло, пишет 63.ру.