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МВД России ведется работа по установлению личностей лжеминеров.

14 апреля 2022 20:09
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По каждому факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело.

МВД России ведется работа по установлению личностей лжеминеров. По каждому факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело.

Анализ статистических сведений о преступлениях, предусмотренных статьей 207 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины количество зарегистрированных российскими правоохранительными органами заведомо ложных сообщений об актах терроризма резко возросло.

Так, с 1 января по 24 февраля 2022 года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по признакам вышеуказанных преступлений. А за период с 24 февраля по 25 марта 2022 г. (всего за один месяц) количество ложных сообщений о терактах составило 2172.

МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины и имеет своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, нарушение нормальной жизнедеятельности граждан, воспрепятствование функционированию государственных органов, учреждений, организаций и предприятий, а также отвлечение сотрудников российских правоохранительных органов.

Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России.

МВД России принимаются исчерпывающие меры реагирования на соответствующие угрозы. В целях координации усилий профильных служб в Министерстве создана рабочая группа, в территориальные органы внутренних дел направлены рекомендации относительно порядка документирования данных преступлений и взаимодействия оперативных и следственных подразделений.

В рамках деятельности по устранению таких угроз все факты заведомо ложных сообщений об актах терроризма тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Проводится работа по деанонимизации и установлению личностей лжеминеров. Информация об используемых злоумышленниками доменах сайтов и адресах электронной почты, телефонных номерах, а также IP-адресах заносится в учеты и анализируется.

Один из последних примеров – задержание в марте текущего года сотрудниками МВД России и ФСБ России совместно с белорусскими коллегами на территории двух государств участников организованной группы, которые подозреваются в серии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ. Предварительно установлено, что молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку сообщений о минировании объектов на территории России, Беларуси и других государств. Только за три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах.

МВД России предупреждает, что лица, причастные к данной деятельности, в том числе сотрудники кол-центров, будут привлекаться к предусмотренной российским законодательством ответственности. Уголовные кодексом Российской Федерации за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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