Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника

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19 июня Музей Победы приглашает жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника. Специалисты музея, обращаясь к истории, расскажут, какое значение в приближении Победы сыграла медицина. Виртуальных гостей ждут экскурсия по трехмерной экспозиции, программы о военных врачах, тематическая викторина, мастер-класс по созданию санитарной сумки из картона и кинопоказ. Присоединиться к программе можно бесплатно всем желающим на сайте музея https://victorymuseum.ru/ playbill/events/onlayn- programma-ko-dnyu- meditsinskogo-rabotnika/.

Виртуальные посетители «окажутся» в локации, посвященной подвигу врачей в годы Великой Отечественной, масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Экскурсовод Музея Победы Елизавета Баева расскажет об изобретениях ученых-медиков, которые помогли сохранить миллионы жизней, - отечественном пенициллине и витаминном коктейле от цинги. «Наши потери в войне были бы гораздо больше, если бы не врачи, которые спасали жизни и не прекращали вести научную деятельность. Ежедневно они спасали целую дивизию, а это больше 10 тысяч человек», - подчеркивает экскурсовод музея.

Интернет-пользователи «зайдут» в беломорский эвакогоспиталь № 1438. Благодаря эффекту «погружения» посетители эмоционально прочувствуют те далекие события. Через «дверь-проекцию» гости увидят, как в другой комнате хирург Вишневский и его ассистенты проводят операцию. В больничной палате госпиталя экскурсовод познакомит с 10-летней Линой Орловой, которая за заботу о раненых награждена медалью «За боевые заслуги».

Во время экскурсии будут озвучены вопросы, посвященные научным открытиям в области медицины в военные годы. Пользователи могут проверить свои знания и ответить на вопросы викторины.

В онлайн-программах специалисты Музея Победы представят экспонаты из фондов и расскажут их историю. Зрители узнают об уникальном случае, произошедшем в мае 1942 года, когда хирург Аркадий Раздьяконов провел операцию по извлечению неразорвавшейся мины из тела бойца. Ведущий отмечает, что таких операций в годы войны было около десяти, но лишь одна прошла успешно. Пользователи увидят снаряд, историю болезни красноармейца и газету «За Родину», в которой представлена статья, посвященная подвигу врача. С медицинскими инструментами времен войны познакомит программа «Неизвестное об известном». Среди них – ранорасширитель, иглодержатель, скальпели, медицинские банки и другие предметы, ставшие после войны музейными экспонатами.

Для юных гостей программы подготовлен мастер-класс по созданию санитарной сумки из картона. В ходе прикладного занятия ребятам также расскажут о том, кому была нужна такая сумка, и что в ней хранилось.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советскую драму «Коллеги» по одноименной повести Василия Аксенова. Герои фильма - три выпускника Ленинградского медицинского института, которые отправляются по распределению кто куда. Жизнь, с которой столкнутся молодые медики, окажется гораздо сложнее, чем представлялась, но они сумеют преодолеть трудности, сохранив верность крепкой студенческой дружбе.