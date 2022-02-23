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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-квест об истории оружия

23 февраля 2022 12:15
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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-квест об истории оружия

Ко Дню защитника Отечества Музей Победы совместно с порталом “Узнай Москву” запустил онлайн-квест об истории оружия. Пройти тематическую викторину «Оружие Победы» можно на сайте (https://um.mos.ru/quests/oruzhie-pobedy).

Онлайн-квест познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия. Викторина включает 10 вопросов, посвященных экспонатам Музея Победы. Пользователи совершат онлайн-прогулку по залам музея и открытым площадкам боевой техники, узнают больше об истории создания оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны, и увидят уникальные экземпляры вооружения разных стран.

На открытых площадках Музея Победы размещено более 400 образцов техники и вооружения стран-участниц Второй мировой войны. Отвечая на первый вопрос викторины, пользователям предлагается вспомнить, образцы из каких стран, помимо СССР, можно увидеть на площадке музейного комплекса. Второй вопрос - о разделе экспозиции «Подвиг Народа», где воссоздан заводской цех. Там женщины и дети собирают пистолет-пулемет, который стал самым массовым в годы Великой Отечественной войны (за этот период было выпущено 6 миллионов единиц этого оружия). Виртуальным посетителям предлагают отвеиить, о каком оружии идет речь. Среди заданий также вопросы об оружии московских ополченцев, элементах конструкции пистолета ТТ (Тульский Токарев), винтовке Мосина, самолетах, танках и т.д.

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