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Музей-галерея «Заварка» объявляет сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района для проекта «По соседству»

7 июля 2025 09:37
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Музей-галерея «Заварка» объявляет сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района для проекта «По соседству»

В книге «100 имен» (16+) писательницы Сесилии Ахерн есть интересная мысль: «Мир полон удивительных людей, и у каждого из них своя история, но большинство из них даже не подозревает, как интересны их истории».

Коллектив Музея-галереи «Заварка» согласен с этим высказыванием, поэтому с таким вниманием и любовью относится именно к устной истории. И теперь для реализации нового проекта «Заварка» нуждается в помощи и открывает сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района. Они лягут в основу выставки «Соседи» (12+), а также аудиогидов по району и оригинального арт-объекта, который станет одним из украшений города.

 «Мы понимаем, что для каждого из вас эти истории, словно драгоценности, жемчужины жизни и памяти, поэтому будем относиться к ним особенно бережно и почтительно. Мы уверены: жизнь и судьба Самары неразрывно связаны с ее жителями, каждый из которых достоин оставить след в городской истории. Поэтому очень ждем вашего отклика!» – объясняют сотрудники Музея-галереи.

–  Кто может принять участие?
К проекту могут присоединиться все, кто проживает или проживал в Ленинском районе Самары или знает истории его жителей.

– О чем можно рассказать?
Сбор открыт для семейных воспоминаний и личных историй. Когда, как и почему вы поселились в этом районе города? Сколько времени здесь живете? Что помните о детстве, соседях, улицах и домах? Что вы думаете о Ленинском районе сейчас? В чем видите специфику района и его уникальность?

– Как поделиться историей?
Вы можете написать сообщение в сообщества «Заварки» в социальных сетях, отправить личное сообщение координаторам, позвонить по телефону +7(846)202-32-17, прийти лично в «Заварку» (Самара, ул. Самарская, 207а) или прислать письмо на электронную почту: zavarka-gallery@yandex.ru

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

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