Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей

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Музей Эльдара Рязанова запускает интерактивную программу для детей «АниМагия, или Как получаются мультфильмы» (6+).

Ведущей станет экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. На каждом уроке дети будут изучать разные техники анимирования и проекционные аппараты, которые конструировали художники-карикатуристы начала XX века.

Занятия будут проходить весь июнь по воскресеньям, первое состоится 9 июня в 11.00. Дети узнают историю первой детской анимации и сделают собственную анимационную игрушку со своим сюжетом – тауматроп. Информация о следующих уроках – в пресс-релизе.

Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16 или по ссылкам в социальных сетях музея.