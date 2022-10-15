Мурашко: в стационарах остаются десять пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

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В стационарах остаются десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

В школе № 88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки были ранены, среди них тоже в основном дети. Напавший на школу Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Сейчас на стационарном лечении десять человек, включая двоих взрослых. <...> Один ребенок крайне тяжелый, остается в институте Бурденко", — сказал Мурашко журналистам.

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