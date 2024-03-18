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Мультибрендовая выставка-форум пройдёт в Тольятти 22, 23 и 24 марта

18 марта 2024 11:47
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Мультибрендовая выставка-форум пройдёт в Тольятти 22, 23 и 24 марта

Почетным гостем станет Виктория Кушнарева – автор книги «Викины сказки», девушка-сирота, инвалид детства, проживающая в Тольяттинском пансионате для инвалидов.

22, 23 и 24 марта 2024 года в Тольятти пройдет выставка технических средств реабилитации в рамках проекта «Живи сейчас», реализуемого благотворительным фондом «ЕВИТА» при поддержке регионального Министерства экономического развития и инвестиций.  (6+)

22 марта состоится форум для реабилитологов, врачей и социальных работников, на котором будут обсуждаться вопросы своевременного назначения и правильного подбора технических средств реабилитации. Уникальными знаниями и самыми передовыми подходами к реабилитации детей и взрослых с двигательными нарушениями поделятся приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга врачи реабилитологи, ортопеды, эрготерапевты и физические терапевты. 

В этот же день пройдет презентации книги «Викины сказки». Это истории девушкисироты, инвалида по зрению, с двигательными ограничениями, записанные волонтером благотворительного фонда «ЕВИТА» Натальей Даниленко. Вика – автор сказок мечтала восстановить зрение и написать книгу. Зрение, к сожалению, невозможно вернуть, а вот вторая ее мечта сбылась. Работа над проектом «Викины сказки» велась полгода и сейчас это книга, напечатанная шрифтом Брайля. Аудиоверсия сказок с 23 марта будет доступна на всех аудиоплощадках. Авторский экземпляр книги торжественно будет вручен Виктории. 

23 и 24 марта в рамках двухдневной мультибрендовой выставки Технических средств реабилитации – специалисты и родители детей с двигательными нарушениями смогут познакомиться с многообразием ТСР и их особенностями. Впервые будет представлена российская разработка вертикализатора «Экзо-стэнд», полностью отвечающего всем потребностям детей с самыми тяжелыми двигательными нарушениями. 

В рамках работы выставки у посетителей будет возможность не только подобрать необходимое их ребенку ТСР, но и получить консультации узких специалистов, таких как ортопед, эрготерапевт, нейропсихолог, физический терапевт, логопед, дефектолог, юрист. 

Все два дня на выставке будут вести прием обращений граждан по вопросам назначения и получения технических средств реабилитации представители Минздрава, СФР и медико-социальной экспертизы Самарской области. 

Напомним, что первая выставка-форум в рамках проекта «Живи сейчас» состоялась в середине декабря 2023 года в Самаре. Выставку посетило более 100 семей с детьми-инвалидами и уже 12 семей смогли получить подобранные технические средства реабилитации от государства. 

В Тольятти пройдет второй этап проекта при поддержке мэрии города Тольятти и ДК «Автоград». 

Приглашаем специалистов посетить форум 22 марта с 9.30 до 15.00, а родителей особенных детей и всех, кому близка тема грамотного подбора и использования ТСР – на выставку 23 и 24 марта с 10.00-18.00. Место проведения мероприятий: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8 (ДК «Автоград», 2 этаж). 

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