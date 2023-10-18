Муфтий Самарской области посетил исправительную колонию

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Председатель Регионального Духовного управления мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин побывал в ФКУ ИК-6. Во время визита он посетил отряд строгих условий отбывания наказания, музей учреждения.

Также обсудил с начальником колонии подполковником внутренней службы Евгением Гриценко перспективы дальнейшего взаимодействия.

В молельной комнате для мусульман муфтий провел с осужденными беседу на духовно-нравственные темы, прочитал совместный намаз. Сопровождал муфтия помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.