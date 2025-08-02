Москвич оставил наследство сибирячке спустя 50 лет после курортного романа

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Пенсионерка из Новосибирска в студенческие годы познакомилась на отдыхе с москвичом. Вспыхнули чувства, но родители были против, пара рассталась, пишет "Газета.Ru".

Женщина вышла замуж, родила детей и даже не подозревала, что все это время возлюбленный ее помнил.



В 2020 году мужчина скончался и оставил ей квартиру в Москве, загородный дом, участок и свои сбережения.



Только узнала об этом сибирячка только сейчас, когда срок вступления в наследство уже прошел. Все отошло Московскому департаменту.



Тогда наследница решила обратиться в Верховный суд, чтобы забрать имущество.

Фото: freepik.com