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Мошенники предлагают гражданам помощь в оформлении компенсаций за ранее приобретенные лекарства

2 февраля 2025 14:54
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Они уверяют жертв, что для получения компенсации необходимо лишь предоставить определенную информацию о себе и своих покупках.

Полиция Самарской области предупреждает об одном из видов мошенничества, связанного с предложением помощи в получении материальной компенсации за ранее приобретенные лекарственные препараты.

По данным полицейских, мошенники представляются сотрудниками несуществующих государственных или частных организаций и предлагают гражданам помощь в оформлении компенсаций за якобы некачественные или слишком дорогие лекарства. Они уверяют жертв, что для получения компенсации необходимо лишь предоставить определенную информацию о себе и своих покупках.

Однако, на самом деле, такие “помощники” имеют лишь одну цель – завладеть личными данными граждан и использовать их в корыстных целях. После получения необходимой информации мошенники исчезают, а жертвы остаются без обещанных компенсаций и с риском потерять свои сбережения.

Примером такого мошенничества стало происшествие с жительницей Тольятти 1948 года рождения. Поверив обещаниям мошенников, женщина предоставила им всю интересующую информацию и перевела на указанные счета свыше 96 тысяч рублей в качестве “процента от будущей компенсации”. Мошенники ввели ее в заблуждение, манипулируя осведомленностью о недавних обращениях в частные медицинские центры.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, полиция рекомендует:

Никогда не передавать свои личные данные и данные о банковских счетах незнакомым лицам.

Проверять информацию о предлагаемых компенсациях через официальные источники.

Информировать своих близких о подобных схемах мошенничества.

Обращаться в правоохранительные органы при подозрении на мошенничество.

Будьте бдительны и осторожны! Не доверяйте сомнительным предложениям и всегда проверяйте информацию. Ваша безопасность – в ваших руках.

Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению и пресечению подобных мошеннических схем. Просим всех, кто столкнулся с подобными предложениями, незамедлительно обращаться в полицию.

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