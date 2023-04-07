Молодёжь региона соберется на учебно-тренировочные сборы «Отчизны верные сыны»

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С 7 по 9 апреля 2023 года в Самарской области пройдут учебно-тренировочные сборы «Отчизны верные сыны» для воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона.

В этом году на участие в сборах поступило 36 заявок от военно-патриотических объединений из 9 городских округов и 10 муниципальных районов губернии. По итогам отбора были определены 100 человек из 20 объединений, которые станут участниками учебно-практической программы сборов.

На сборах участники пройдут обучение по тактической и огневой подготовке, по оказанию первой медицинской помощи, топографии, узнают правила радиообмена, получат навыки управления беспилотным летательным аппаратом, а также научатся ориентироваться на местности.

У воспитанников военно-патриотических клубов и Юнармии состоится Диалог с Героями.

Отметим, Всероссийский проект «Диалоги с Героями» реализуется в Самарской области с 2019 года в рамках национального проекта «Образование». Его участники получают уникальную возможность лично общаться с Героями Российской Федерации, задавать интересующие вопросы и слышать истории из первых уст.

Ключевым мероприятием станет итоговый зачет, на котором участники продемонстрируют свои знания, полученные на сборах.

Отдельная программа подготовлена для руководителей и инструкторов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Семинары и тренинги, социальное проектирование, презентация военно-исторического лагеря «Страна Героев», обсуждение действующей в регионе системы военно-патриотического воспитания – все это станет доступным для представителей сферы патриотического воспитания молодежи.

Организатором учебно-тренировочных сборов «Отчизны верные сыны» выступает Самарское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов и департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области.