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Молодых управленцев региона приглашают к участию в конкурсе «Лидеры села – 2025»

29 июня 2025 17:48
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Победители получат поддержку, стажировки и шанс войти в кадровый резерв.

Стартовал всероссийский конкурс «Лидеры села–2025» для активной молодёжи 18–35 лет, живущей или развивающей сельские территории. Участников ждут обучение, тестирование, очный финал и наставничество от топ-экспертов. Победители получат поддержку, стажировки и шанс войти в кадровый резерв.

В прошлом году сразу три представителя Самарской области стали лучшими, доказав, что в регионе есть талантливые управленцы.

Как участвовать?
 Подать заявку до 30 сентября 2025 на лидерысела.рф
 Пройти этапы конкурса
 Получить новые возможности для себя и развития села

Организатор — Российский союз сельской молодёжи.

 

Фото:   минкульт СО

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