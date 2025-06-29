Молодых управленцев региона приглашают к участию в конкурсе «Лидеры села – 2025»

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Стартовал всероссийский конкурс «Лидеры села–2025» для активной молодёжи 18–35 лет, живущей или развивающей сельские территории. Участников ждут обучение, тестирование, очный финал и наставничество от топ-экспертов. Победители получат поддержку, стажировки и шанс войти в кадровый резерв.



В прошлом году сразу три представителя Самарской области стали лучшими, доказав, что в регионе есть талантливые управленцы.



Как участвовать?

Подать заявку до 30 сентября 2025 на лидерысела.рф

Пройти этапы конкурса

Получить новые возможности для себя и развития села



Организатор — Российский союз сельской молодёжи.

Фото: минкульт СО