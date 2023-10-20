Молодые специалисты самарского Росреестра приняли участие в конкурсе «Профсоюзный лидер 2023: Сударь и Сударыня»

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Специалисты Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в конкурсе "Профсоюзный лидер 2023: Сударь и Сударыня», финал которого прошёл в ДК городского округа Кинель. Конкурс был организован Самарской областной организацией Профсоюза работников госучреждений совместно с Администрацией городского округа Кинель по инициативе молодежного совета Обкома Профсоюза.

10 молодых лидеров и активистов первичных профсоюзных организаций соревновались в интеллектуальных и творческих заданиях, представляли видео-визитки и предложения по развитию профсоюзного движения, своих профорганизаций, а также отвечали на вопросы ведущих. Самарский Росреестр представляли Сергей Панин, специалист 1 разряда и Юлия Юдакова, старший специалист 1 разряда отдела регистрации недвижимости в электронном виде, которые по итогам конкурса победили в номинации «Профталант-2023».

Оценивали мастерство и таланты участников члены жюри. Почётные гости, приветствуя участников, гостей и зрителей мероприятия отмечали роль молодёжи в развитии профсоюзного движения, а также значимость подобных конкурсов для реализации потенциала молодёжи, презентации их талантов, сплочения коллективов и их культурного отдыха, а также для повышения престижа Профсоюза.

«Быть членом Профсоюза престижно и выгодно. Необходимо учитывать, что членство в профсоюзе может не только гарантировать представление и защиту их интересов, но и дает возможность получения различных выгод. Это, например, отдых в пансионате или санатории по льготной цене, бонусы и скидки во многих магазинах, аптеках и культурно-развлекательных учреждениях. В целом, профсоюзы наделены законодателем значительными правами, и служащим нужно в полной мере пользоваться этим», - призывает вступать в ряды Профсоюза, Константин Минин, председатель первичной профсоюзной организации Управления Росреестра по Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области