Молодежь Самарской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Послы Победы 2022»

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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы 2022». Победители примут участие в организации ключевых событий празднования 77-летия Дня Победы в Москве.

Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо:

- пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф;

- снять видеоинтервью продолжительностью до 3 минут, в котором нужно ответить на 2 вопроса: что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе? Почему именно я должен стать победителем Всероссийского конкурса «Послы Победы»;

- разместить публикацию на личной странице в социальной сети ВКонтакте с ответом на вопрос: «Как отразились события Великой Отечественной войны на моей семье?». Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу ВОД «Волонтеры Победы» (https://vk.com/vsezapobedu) и хештеги #ПослыПобеды2022, #ВолонтерыПобеды.

Конкурс проходит в несколько этапов. Прием заявок до 28 марта включительно.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте волонтерыпобеды.рф и в официальной группе https://vk.com/vsezapobedu до 7 апреля 2022 года. Победители примут участие в качестве волонтеров в мероприятиях, проводимых в Москве в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 7 по 10 мая 2022 года.

«Волонтеры Победы Самарской области ежегодно становятся соорганизаторами ключевых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. День Победы является одним из самых важных праздников для нашей страны. Здорово, что у наших добровольцев есть возможность помочь в организации Парада Победы в Москве. Ребята смогут не только прикоснутся к истории, но и лично отдать дань уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны», – поделился руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в Самарской области Сергей Андриянов.

Отметим, в 2021 году в числе победителей конкурса были волонтеры Самарской губернии. Добровольцы сопровождали ветеранов, помогли в подготовке и проведении Парада Победы и других мероприятий в Москве.

«Став Послом Победы, вы обретёте множество знакомых в каждом уголке нашей Родины и бесценный опыт проведения самого масштабного Парада Победы в нашей стране. Прекрасные воспоминания останутся с вами навсегда», – рассказала Анастасия Клопова из Тольятти.

«Благодаря конкурсу «Послы Победы», вы можете лично поблагодарить свидетелей тех событий, пообщаться с ними, послушать как им было нелегко бороться за Победу, за Мир во всем мире. Узнать о героях и событиях как можно больше, чтобы потом передавать из поколения в поколения историю нашей страны», – отметил Дмитрий Анцитров из Новокуйбышевска.

Организатором конкурса выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».