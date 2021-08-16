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Мобильное приложение: карта жителя Самарской области теперь и в смартфонах
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Мобильное приложение: карта жителя Самарской области теперь и в смартфонах

16 августа 2021 14:19
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Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона.

ГБУ СО «Цифровой регион» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» запустило мобильное приложение Карты жителя Самарской области. Приложение уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).

Проект карты жителя был инициирован в прошлом году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в послании депутатам губернской думы и жителям региона.

Одной из основных функций как мобильного приложения, так и интернет-портала станет возможность подать онлайн заявку на оформление карты жителя.

Уже сейчас пользователи интернет-портала и мобильного приложения «Карта жителя Самарской области» могут узнавать свежие новости и информацию о мероприятиях, проводимых на территории губернии, также доступны предложения о скидках и акциях от партнеров – участников проекта.

Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции», также в информационной системе представлены некоторые сервисы Госуслуг.

В формировании новостной ленты реализуется механизм приоритетных адресных уведомлений граждан о наиболее важных событиях. Размещение контента происходит путем агрегирования и адаптации информации с партнерских сайтов. Заполнение раздела «Афиша» происходит путем генерации информации с федерального портала «Культура.рф».

Для публикации опросов по наиболее актуальным темам, сбора общественного мнения, оценки качества оказываемых услуг и предоставляемых сервисов, получения обратной связи от жителей региона функционирует раздел «Опросы». К примеру, жители Самарской области смогут расставлять приоритеты благоустройства общественных пространств (скверов, парков, бульваров) и решать, как должно развиваться отдельное муниципальное образование или вся область в целом.

Раздел «Скидки и акции» представляет собой список торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта и предоставляющих скидки и бонусы для пользователей карты жителя Самарской области.

Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал и мобильное приложение позволяют познакомиться с программой лояльности платёжной системы «МИР» от «Национальной системы платежных карт».

– Мобильное приложение создано в целях адресного предоставления гражданам сервисов и услуг экосистемы проекта "Карта жителя Самарской области". Мы считаем своей первоочередной задачей – создание удобного и полезного инструмента для ежедневного использования жителями нашего региона, – сообщил и.о. руководителя ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

Веб-портал «Карта жителя Самарской области» доступен в интернете по адресу http://card.samregion.ru

 

Теги: Карта жителя мобильное приложение

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