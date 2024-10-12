Минздрав рассматривает запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

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Минздрав России работает над вопросом возможного повышения возрастного порога для продажи алкоголя. Такой ответ ведомство направило на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Депутат обратился к министерству с предложением разрешить продавать алкоголь только лицам старше 21 года.

"Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ", – говорится в ответе Минздрава, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В план входит и проработка возможности повышения минимального возраста для продажи алкоголя, уточнили в ведомстве.

Хамзаев также предлагал административно наказывать родителей, чьи дети пьют алкоголь.