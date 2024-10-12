Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая площадка размером 56 на 28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами.
В Старой Рачейке открылась новая спортплощадка
11 октября на тренировочной площадке "Энергия" стадиона "Солидарность Самара Арена" проходили поединки турнира по регби среди детей.
В Самарской области стартовал фестиваль "Время регби"
В России спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 32%
В России спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 32%
Роскомнадзор разъяснил приказ об ограничении работы интернет-ресурсов
Роскомнадзор разъяснил приказ об ограничении работы интернет-ресурсов
На ул. Мичурина в Самаре водитель сбил женщину
На ул. Мичурина в Самаре водитель сбил женщину
Минздрав рассматривает запрет продажи алкоголя лицам до 21 года
Минздрав рассматривает запрет продажи алкоголя лицам до 21 года
В Приволжье грабитель с ножом забрал из магазина алкоголь
В Приволжье грабитель с ножом забрал из магазина алкоголь
В Курумоч направили три самолета, летевших в Казань
В Курумоч направили три самолета, летевших в Казань
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.07
-1.17
EUR 105.11
-1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав рассматривает запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

12 октября 2024 13:10
137
Минздрав рассматривает запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

Минздрав России работает над вопросом возможного повышения возрастного порога для продажи алкоголя. Такой ответ ведомство направило на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Депутат обратился к министерству с предложением разрешить продавать алкоголь только лицам старше 21 года.

"Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ", – говорится в ответе Минздрава, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В план входит и проработка возможности повышения минимального возраста для продажи алкоголя, уточнили в ведомстве.

Хамзаев также предлагал административно наказывать родителей, чьи дети пьют алкоголь.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
1084
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
513
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024  11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
452
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
11 октября 2024  09:53
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
382
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.
10 октября 2024  19:41
«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве
968
Весь список