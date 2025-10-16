Я нашел ошибку
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи
жители Самары берегут украшения «на потом»
Жители Самары берегут украшения «на потом»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи

16 октября 2025 14:00
71
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ

Министерство цифрового развития и связи Самарской области сообщает о появлении двух первых собственных сервисов, интегрированных в национальный мессенджер МАХ. 

«Национальный мессенджер MAX - надежная и современная платформа, позволяющая предоставлять гражданам государственные сервисы с использованием механизмов мгновенного обмена сообщениями и применением инструментов искусственного интеллекта. На первом этапе мы начали с переноса в МАХ наиболее востребованных у населения сервисов, - рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. – Работа проведена сотрудниками подведомственного учреждения, без привлечения сторонних исполнителей и дополнительных трат».

Создан чат-бот «Госуслуги Самарской области»(https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot), предназначенный для информирования граждан по самым актуальным вопросам. В боте представлен «Каталог сервисов» – перечень востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с указанием способов их получения и прямыми ссылками на электронные сервисы. Также бот помогает ориентироваться в жизненных ситуациях, где эти услуги могут понадобиться, выступая в роли удобного навигатора по получению государственных услуг в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. Используя чат-бот, можно оценить качество предоставляемых услуг и получить ответы на часто задаваемые вопросы по работе Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области. Кроме того, через бот реализована возможность обращения в органы власти: представлены варианты подачи обращений в адрес Губернатора и Правительства Самарской области.

Второй чат-бот «Самара - работа для СВОих» (https://max.ru/trud_svo_samregion_bot) предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения образования и проведения патриотических мероприятий и т.д. 

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о создании канала в национальном мессенджере, отметив, что «Max - это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно». 

В октябре среднесуточный охват пользователей MAX вырос до 18,2 млн человек, всего аудитория мессенджера превысила 45 млн.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области продолжит создание новых электронных сервисов в национальном мессенджере MAX по социально-значимым сферам.

